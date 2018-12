No fecho da jornada 14 do campeonato nacional de futsal, Benfica e Sporting ganharam.

Os encarnados ganharam, em casa, ao Leões de Porto Salvo e os leões venceram, fora, ao Belenenses.

Na classificação tudo na mesma, com as águias a comandar com cinco pontos de vantagem sobre os verde e brancos.

Conclusão da 14ª Jornada

Belenenses 1-6 Sporting

Benfica 5-1 Leões Porto Salvo

Unidos Pinheirense 3-2 Viseu 2001

Classificação

1- Benfica 42 pontos

2- Sporting 37

3- Modicus 26

4- Sp Braga 23

5- AD Fundão 22

6- Leões Porto Salvo 21

7- Eléctrico Ponte Sôr 20

8- Burinhosa 16

9- Futsal Azeméis 16

10- Quinta dos Lombos 14

11- Viseu 2001 14

12- Belenenses 11