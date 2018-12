D. Armando Esteves ordenado bispo. “É uma prenda para si, D. Manuel Linda"

“Eis a tua mãe”, (Jo 19,26), é o lema do novo Bispo Auxiliar do Porto. A cerimónia de ordenação episcopal de D. Armando Esteves Domingues decorreu este domingo em Viseu e foram precisos dois templos para acolher todos os que quiserem participar da celebração. A Sé Catedral de Viseu e a Igreja da Misericórdia, esta última com ecrãs, foram o palco de um dia importante para duas dioceses, Porto e Viseu.

Da leitura do Mandato Apostólico pelo Núncio, D. Rino Passigato, seguiu-se a leitura da homilia proferida por D. António Luciano, Bispo de Viseu, que em contexto de Natal e em ano missionário, envia uma prenda especial à diocese do Porto. "Neste ano missionário enviamos-te como Bispo para a diocese do Porto, é uma prenda, Sr. D. Manuel Linda, para si e para a diocese do Porto, o caríssimo D. Armando, consciente da missão que o Senhor Jesus te chama ao seres Bispo Auxiliar do Porto, deixa que te diga o seguinte: identifica sempre a tua vida com Cristo”, destacou o prelado diocesano de Viseu.

D. Armando Domingues disse 'Sim' ao convite de Papa Francisco para ser Bispo auxiliar do Porto, e sob o lema “Eis a tua mãe”, deixa uma certeza ao Bispo da diocese do Porto. “Ao Sr. D. Manuel Linda, já meu bispo titular deixo a certeza da minha unidade, o meu empenho em deixar que Deus faça o melhor através de mim, para bem da diocese do Porto e dos homens e mulheres que ali vivem. Agradeço-lhe a confiança que me tem manifestado e agradeço-lhe a ajuda e até correção fraterna que, em qualquer momento, me entenda fazer, para meu bem e bem da Igreja”, afirmou diante da assembleia na Sé Catedral de Viseu.

A cerimónia de ordenação episcopal de D. Armando Domingues foi presidida por D. António Luciano, Bispo de Viseu, e teve como bispos coordenantes D. Manuel Linda, Bispo do Porto e D. Ilídio Leandro, bispo emérito da diocese de Viseu. D. Armando Esteves Domingues é Bispo auxiliar do Porto sob o lema: “Eis a tua mãe”. “’Eis a tua mãe’ que é o meu lema, seja ela a fazer-nos caminhar por sendas de esperança e por horizontes de nova humanidade realizando a civilização do amor, concluiu D. Armando Esteves Domingues.