"Bug" no Facebook expõe fotos privadas de 6,8 milhões de utilizadores

É só mais um escândalo de privacidade no Facebook, a juntar a outros mais do passado recente, como a utilização indevida (para influenciar as eleições americanas) pela Cambridge Analytica da informação de 87 milhões de utilizadores, ou, no mês de outubro, o ataque informático que permitiria a "hackers" o acesso a informação pessoal de 29 milhões de utilizadores.

Agora, e segundo avança o Guardian, um erro informático na maior rede social do mundo possibilitou que empresas que têm aplicações na plataforma acedessem, sem permissão, a fotografias privadas dos utilizadores.

O referido “bug”, entretanto assumido pelo Facebook, terá permitido o acesso de 1.500 aplicações (num total de 876 empresas de programação) a conteúdos privados, nomeadamente imagens – algumas delas podem até nunca ter sido publicadas mas somente carregadas no Facebook; outras foram-no apenas nas "stories" dos utilizadores ou no Marketplace –, de sensivelmente 6,8 milhões de pessoas.

A vulnerabilidade, segundo a empresa liderada por Mark Zuckerberg, ocorreu entre 13 e 25 de setembro.

A rede social irá agora notificar as aplicações que acederam indevidamente às fotografias, solicitando que as eliminem. Quanto aos utilizadores afetados, também vão ser notificados em breve, pedindo, entretanto, o Facebook aos mesmos que revejam as permissões de acesso a fotografias que dão a cada aplicação nesta rede social.