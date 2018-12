PSV Eindhoven tenta regresso de Robben no verão

O PSV Eindhoven vai tentar o regresso de Arjen Robben, no verão. O avançado holandês anunciou que vai deixar o Bayern Munique no final da época, quando o seu contrato terminar. O clube que o lançou para a ribalta assume-se como candidato a recebê-lo.

"Há contactos, sim", assumiu o diretor geral do PSV, Toon Gerbrands, em declarações à rádio "Omroep Brabant", da Holanda.

Mark Van Bommel, antigo companheiro de Robben no Bayern e na seleção holandesa, está a liderar a operação, segundo Gerbrands: "O Mark, que jogou com Robben no Bayern, enviou-lhe uma mensagem. Mas claro, antes de tudo, cabe ao Arjen tomar uma decisão."

Robben brilhou pelo PSV entre 2002 e 2004, antes de se transferir para o Chelsea, clube que representou durante três temporadas. De Londres, mudou-se para Madrid, para ser jogador do Real, mas a experiência de duas temporadas não correu bem e o holandês acabou por rumar ao Bayern. Na Baviera, tem sido estrela desde 2009/10.

Agora, a um mês de completar 35 anos - nasceu a 24 de fevereiro de 1984 -, decidiu deixar o clube que durante mais tempo representou enquanto profissional. À revista alemã "Kicker", o extremo revelou que não sabe se continuará a jogar. "Talvez pare por completo", indicou.