Berlim terá votado condições do pagamento antecipado ao FMI. Bloco exige explicações

O primeiro-ministro, na semana passada, durante o debate sobre o Orçamento do Estado, anunciava que o pagamento antecipado da dívida portuguesa ao FMI estava finalizado.

Não tardaria a que Mário Centeno, que enquanto ministro das Finanças formalizou o pedido e negociou as condições desta antecipação, viesse garantir que o Estado poupara cem milhões de euros com o acordo.

No entanto, denuncia o Bloco de Esquerda, o Parlamento alemão terá discutido e votado um documento que continha as condições deste pagamento antecipado da dívida portuguesa. Condições como o compromisso com os parceiros europeus de manter as emissões de dívida portuguesa com um prazo médio superior a seis anos e meio a que o Parlamento... português não teve, por ora, acesso.

A informação causou desconforto num dos parceiros de governação e os bloquistas pretendem, garante-no em nota de imprensa enviada às redações, pedir explicações ao Governo.

"Impõe-se, portanto, uma questão de procedimento e respeito pelas instituições democráticas portuguesas", conclui o Bloco, que prestará, através de Mariana Mortágua, mais esclarecimentos na tarde desta sexta-feira.