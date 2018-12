Brexit. Tony Blair diz que segundo referendo é o mais provável

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, diz que a melhor solução para o dilema do Brexit é um segundo referendo sobre a saída da União Europeia.

A atual primeira-ministra Theresa May está a ter muitas dificuldades em fazer aprovar no Parlamento o acordo a que chegou com Bruxelas e em conseguir mais cedências da União Europeia que possam tornar o seu acordo mais atrativo para os deputados britânicos.

Tony Blair diz que este é um momento único na história da política britânica. “O Governo não está em controlo da situação nem da agenda, nem dos eventos, nem das soluções”.

Blair, que sempre se opôs ao Brexit e tem pedido várias vezes um segundo referendo, diz que agora “o que parecia improvável há alguns meses tem agora 50% de probabilidade de acontecer. Vamos ouvir de novo o povo”, disse, num discurso a líderes da União Europeia em Bruxelas.

O ex-político disse aos líderes europeus que deviam promover reformas internas em áreas como a imigração, para evitar que os britânicos queiram abandonar a União. Essa atitude mostraria “que a liderança política da Europa e do Reino Unido tinham escutado as preocupações daqueles que votaram pelo Brexit, sem desrespeitar essas preocupações, mas indo ao encontro delas”, disse.

Theresa May tem insistido que “Brexit significa Brexit” e que a decisão de abandonar a União Europeia é irrevogável, mas Blair compara este momento ao de um noivado, dizendo que ainda é possível inverter a situação. “Tendo em conta tudo o que aconteceu, o antidemocrático seria não dar a última palavra ao povo”.