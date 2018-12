Estafeta de 4x200 livres bate recorde nacional na final dos Mundiais de natação

A estafeta portuguesa masculina de 4x200 metros livres bateu, esta sexta-feira, o recorde nacional da disciplina, na final dos Mundiais de piscina curta, que decorrem em Hangzhou, na China.

O quarteto composto por Miguel Nascimento (1.43,16 minutos), Alexis Santos (1.43,43), Gabriel Lopes (1.46,06) e Diogo Carvalho (1.46,63) terminou a final em sétimo, com 6.59,28 minutos, à frente da Suécia, última classificada. Os nadadores melhoraram em quase três segundos a marca obtida nas eliminatórias (7.02,19), na manhã desta sexta-feira, que já tinha batido o anterior recorde nacional em três segundos.

No total, com este tempo, Portugal superou em quase seis segundos o anterior máximo, que se cifrava em 7.04,93 e tinha sido fixado pelos mesmos nadadores em Windsor, no Canadá, a 9 de dezembro de 2016.

No primeiro percurso, Miguel Nascimento bateu o recorde nacional dos 200 metros. O nadador do Benfica abriu a estafeta com 1.43,16. Bateu o próprio recorde nacional, cifrado na quarta-feira em 1.43,76, quando o nadador já tinha tirado quase quatro segundos à marca anterior.

O Brasil venceu a final com recorde do mundo (6.46,84). A Rússia ficou em segundo e a China fechou o pódio. Estados Unidos (4.º), Austrália (5.º) e Itália (6.º) também participaram, mas não chegaram às medalhas.