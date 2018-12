UEFA ameaça suspender AC Milan da competições europeias

A UEFA ameaçou suspender o AC Milan das competições europeias por um ano, devido a incumprimento das regras do "fair play" financeiro, conforme anunciou esta sexta-feira o organismo continental.

A suspensão será acionada se o clube italiano não atingir o equilíbrio financeiro até junho de 2021. Caso falhe esse objetivo, o Milan ficará impedido de participar na prova europeia seguinte para a qual se qualifique, nas épocas 2022/23 e 2023/24.

A decisão surge um dia após a eliminação dos "rossoneri" na fase de grupos da Liga Europa, na sequência da derrota por 3-1 com o Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins. A UEFA anunciou, também, a retenção de 12 milhões de euros do prémio final de participação do Milan na prova.

Os milaneses também não poderão inscrever mais do que 21 jogadores nas competições europeias nas próximas duas temporadas, reduzindo em quatro o número normal de atletas inscritos, 25.

O AC Milan, atual quarto classificado da Liga italiana, com 26 pontos em 15 jornadas, poderá recorrer dos castigos para o Tribunal Arbitral do Desporto.