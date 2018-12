Sérgio Conceição desvaloriza reencontro com João Henriques

Sérgio Conceição desvalorizou o facto de reencontrar João Henriques, treinador com quem, na última época, protagonizou um confronto após a derrota do FC Porto no terreno do Paços de Ferreira, que o atual treinador do Santa Clara orientava. Na altura, Sérgio acusou Henriques de antijogo e recusou cumprimentá-lo.

Esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Santa Clara, para a 13.ª jornada do campeonato, Sérgio Conceição também desvalorizou o episódio da última época e o reencontro:

"Nós chegámos [de Istambul] às 05h30 de quarta-feira. Tenho imenso trabalho aqui todos os dias. Acham que eu estou a pensar no cumprimento [a João Henriques] ou no jogo da época passada [frente ao Paços de Ferreira]? Olho para o jogo da época passada para ver as ideias do jogo de uma equipa ao jogar contra o FC Porto. Mas é só isso. Só me interessa o jogo jogado. O resto não me interessa."

Após a vitória do Santa Clara em Moreira de Cónegos, João Henriques salientou que o episódio "é passado", por esta ser uma nova época e por estar num novo clube. O técnico insular garantiu que iria cumprimentar Sérgio Conceição. "Como todos os meus colegas treinadores, cumprimento sempre. Não vejo qualquer problema sobre isso", frisou.

Sérgio Conceição e João Henriques reencontram-se no sábado, às 20h30, no Estádio de São Miguel. O Santa Clara-FC Porto tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.