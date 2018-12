Plano de mobilidade do Tua arranca no próximo verão

Após dois anos de impasse, aponta-se agora o verão do próximo ano como a data para o arranque do Plano de Mobilidade Turística e Quotidiana do vale do Tua.

A implementação de um plano de mobilidade, capaz de criar uma oferta turística de qualidade e garantir a mobilidade quotidiana das populações, é uma das principais contrapartidas pela construção do empreendimento hidroelétrico de Foz Tua e contempla um investimento na ordem dos 15 milhões de euros.

É composto pelos percursos que estabelecem a ligação entre a Estação Ferroviária do Tua e Mirandela-Carvalhais, combinando o troço rodoviário entre a Estação Ferroviária do Tua e a barragem, num percurso de cerca de 4 km, o troço fluvial entre o cais da barragem e o cais da Brunheda, num percurso de 19,1 km e o troço ferroviário entre Brunheda e Mirandela, numa extensão de 39,2 km.

Os equipamentos turísticos, como um comboio e os barcos, estão prontos para começar a operar, mas há quase dois anos que se aguarda pela autorização oficial.

“Foram dados passos muito importantes nestes últimos tempos, no que toca ao plano de mobilidade do Vale do Tua. Os estudos e os projetos de execução estão concluídos e foi constituído, no início de novembro, um comité de seguimento de acompanhamento que é coordenado pela Secretaria de Estado das Infraestruturas, para congregar e juntar vontades de todos os intervenientes para ver se o processo não derrapa mais e finalmente avança”, afirma o presidente da Agência de Desenvolvimento do Vale do Tua, José Paredes.

“As obras deverão arrancar até ao início do ano. O plano de mobilidade, tudo faremos para que inicie no início do próximo verão”, acrescenta.

Além das intervenções já feitas na desativada linha do Tua, vai ser remodelada a linha e consolidados taludes e sustentação de blocos. As obras vão custar cerca de 3,6 milhões de euros, tendo já sido investidos 11 milhões no sistema multimodal de mobilidade.