Ersun Yanal regressa para reerguer o Fenerbahçe

Ersun Yanal é o novo treinador do Fenerbahçe. O clube já oficializou o regresso do técnico campeão pelo clube em 2013/14, com Bruno Alves e Raul Meireles no plantel. O Fenerbahçe vive uma época de pesadelo e aposta no terceiro treinador.

Cocu foi despedido ao fim de oito jogos. O mesmo aconteceu com Erwin Koeman, que começou como adjunto do compatriota e acabou por assumir a equipa, após a sua saída. A decisão de dispensar Koeman surge depois da equipa ter perdido, por 3-0, com o Akhisar, no campeonato, e da derrota com o Spartak Trnava (1-0), para a Liga Europa.

Yanal, de 56 anos, estava sem clube, depois de na época passada ter sido demitido do Trabzonspor. Antigo selecionador da Turquia, o treinador regressa a Istambul para voltar orientar o Fenerbahçe, onde viveu a melhor época de uma carreira que conta, ainda, com trabalho em outros clubes turcos: Denizlispor, Salihli, Ankaragucu, Manisaspor e Eskisehirspor.

O Fenerbahçe ocupa o penúltimo lugar da liga turca. Eliminado pelo Benfica na Liga dos Campeões, o clube segue para os 16 avos-de-final da Liga Europa.