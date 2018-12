Nave da Virgin Galactic realiza voo tripulado

Uma nave da Virgin Galactic, com dois pilotos a bordo, realizou esta quinta-feira um voo espacial e aterrou com sucesso no deserto da Califórnia.



Foi o culminar de um ano de testes. A empresa do milionário Richard Branson pretende ser a primeira levar turistas para lá da atmosfera terrestre.

A Virgin Galactic está na corrida com a Blue Origin, empresa espacial financiada por Jeff Bezos, da Amazon.

O avião cargueiro da Virgin, com fuselagem dupla, descolou esta quinta-feira à tarde de uma base a norte de Los Angeles, no deserto da Califórnia.

Transportou a “SpaceShipTwo” a 13,7 quilómetros de altitude e libertou a nave, que segundos depois acionou os seus foguetes de propulsão ascendendo ao uma altitude de 83 quilómetros.

Foi o suficiente para os pilotos Mark Stucky e Frederick Sturckow experimentarem a ausência de gravidade e apreciarem a curvatura do planeta Terra.

A viagem ao espaço demorou cerca de uma hora. A “SpaceShipTwo” reentrou na atmosfera a 2,5 vezes a velocidade do som.

Em terra o ambiente entre as centenas de convidados era de festa pelo sucesso do voo de teste.

"Hoje, enquanto estava entre este grupo verdadeiramente notável de pessoas, todos nós com os olhos nas estrelas, vimos o nosso maior sonho e o nosso maior desafio até o momento ser cumprido", declarou Richard Branson à multidão, anunciando mais voos nos próximos meses.