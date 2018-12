Casillas ausente do treino do FC Porto

O guarda-redes Iker Casillas regressou a Espanha esta quinta-feira e não participou na sessão de treino do FC Porto. O espanhol foi autorizado pelos dragões a marcar presença no 80.º aniversário do jornal "Marca", onde será distinguido.

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, acompanhou Casillas até à capital espanhola.

Para além do guarda-redes, o plantel dos dragões continuou a preparar a deslocação aos Açores frente ao Santa Clara sem Bazoer, que voltou a treinar com a equipa B, e Aboubakar, que recupera de uma cirurgia no joelho.

Os azuis e brancos voltam a treinar na sexta-feira, às 10h00. Sérgio Conceição fará a antevisão da partida às 12h00, no Olival.

O Santa Clara-FC Porto está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio de São Miguel, partida a contar para a 13º jornada da I Liga. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.