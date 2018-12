Lucho González festejou a Sul-Americana "como se fosse o primeiro título"

Lucho González, capitão do Atlético Paranaense, mostrou-se "emocionado" com a conquista da Copa Sul-Americana, a prova equivalente à Liga Europa na América do Sul.

Após a vitória nos penáltis frente aos colombianos do Junior Barranquilla, o médio argentino, ex-FC Porto, explicou que festejou a conquista como "se fosse o primeiro" título: "Consegui vencer vários títulos na minha carreira, mas este tem um sabor diferente de todos. Estou feliz e muito emocionado como se fosse o primeiro".

O lendário camisola 3 falou sobre a partida e reconheceu "alguma sorte", fator necessário numa final. "Tivemos sorte que eles não marcaram o penálti no prolongamento. Mas numa final é preciso sorte também. Estou muito feliz".

Lucho González está no Atlético Paranaense desde 2016. Com a camisola do "Furação", o argentino leva um total de 113 jogos e sete golos marcados. Apesar dos 37 anos de idade, Lucho renovou com o clube brasileiro por mais uma temporada.

Ao longo da carreira, Lucho venceu um total de 23 títulos, 11 deles pelo FC Porto: seis campeonatos, duas Taças de Portugal e três Supertaças Cândido Oliveira. O médio passou seis temporadas e meia no Estádio do Dragão, em duas passagens, entre 2005 e 2009 e 2011 e 2014.

O médio passou ainda pelo Huracán, River Plate, Marselha e Al-Rayyan.