Fenerbahçe anuncia acordo para a rescisão de Cocu

Depois de ter sido demitido no final de outubro, o Fenerbahçe anunciou, esta quinta-feira, que chegou a acordo para a rescisão de contrato com o treinador Phillip Cocu.

O técnico holandês abandonou o comando técnico depois de um péssimo arranque de temporada no histórico emblema turco, época que começou com uma eliminação na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões com o Benfica.

Em comunicado, o Fenerbahçe agradece a Cocu "pela sua colaboração e atitude positiva, e deseja sorte na sua próxima etapa".

Cocu foi substituído por Erwin Koeman, antigo adjunto, que não melhorou os resultados desportivos da formação. À 15ª jornada, o Fenerbahçe é penúltimo classificado, com apenas 14 pontos em 15 jornadas disputadas.

Na Liga Europa, o Fenerbahçe já assegurou a passagem aos 16 avos de final, em segundo lugar atrás do Dinamo de Zagreb e à frente de Spartak Trnava e Anderlecht.

Phillip Cocu chegou à Turquia esta temporada, depois de cinco épocas bem sucedidas com o PSV Eindhoven, clube onde arrancou a carreira como treinador. O técnico venceu três campeonatos holandeses, uma taça e duas supertaças.