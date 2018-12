Foi a primeira piloto da Marinha. Agora, é a primeira comandante a estrear um navio

Corria o ano de 1994. Na altura, Mónica Pereira Martins tinha 17 anos e fazia parte do primeiro grupo de mulheres a entrar na carreira oficial da Marinha. Mais de duas décadas depois, a agora comandante Mónica Pereira Martins prepara-se para partir ao leme do “Sines”, o mais recente navio da Marinha Portuguesa. É a primeira vez que uma mulher comanda um navio acabado de sair dos estaleiros.



Pereira Martins recebe a Renascença na área do “Sines” reservada ao comandante. Partem esta sexta-feira, 14 de dezembro, para os Açores, naquela que será a primeira grande missão do navio. Serão três meses e meio na zona marítima dos Açores. “É, para mim, das missões mais nobres da Marinha, busca e salvamento no mar”, diz, orgulhosa.

A comandante deixa em terra a família: o marido e dois filhos, de três e seis anos. “Vai ser das primeiras vezes que vou estar mais tempo longe dos meus filhos… Já se sabia que não ia ser fácil esta conciliação da vida profissional com a vida profissional, mas tem de se fazer. Felizmente tenho um marido bastante compreensivo, que me apoia bastante”, diz Mónica Pereira Martins, salientando que “esta não é a única profissão em que as mães e os pais, de vez em quando, têm de se afastar fisicamente da família”.

A bordo do navio seguem 46 pessoas, dos 18 aos 48 anos, entre as quais 10 mulheres. O navio foi entregue em julho de 2018. “Ao recebermos o navio, há um processo de certificação do navio, verificar se os equipamentos estão a funcionar em condições. Em setembro e outubro, estivemos a fazer aquilo que se chama ‘plano de treino operacional’, ou seja, um treino e uma verificação de que a guarnição sabe operar este navio”, explica. Agora, estão a postos para partir para a primeira grande missão.

O NRP Sines foi construído nos antigos estaleiros navais de Viana do Castelo. “É um navio de guerra, mas não combatente”, esclarece a comandante, acrescentando que o “Sines” foi concebido para desempenhar missões de interesse público – busca e salvamento; fiscalização marítima; combate à poluição e combate ao narcotráfico.

Uma mulher no mundo de homens

Em 1994, ainda se davam em Portugal os primeiros passos para a integração das mulheres na vida militar. “Na altura não percebi bem isso. No início olhava em volta e só via homens – à exceção de outras mulheres que entraram comigo – e perguntámos ‘onde estão as outras mulheres’… ‘Vocês são as primeiras’, responderam”.

“Quando se inicia alguma coisa nova, há sempre um período de adaptação não só de mentalidades, mas também em termos físicos dos navios que estavam preparados para ter só homens”, conta.

Mónica explica melhor como foi a integração. “O que senti no inicio era demasiada proteção. Não éramos propriamente apaparicadas, mas punham uma redoma à nossa volta que às vezes queríamos fazer algumas coisas e não nos deixavam porque éramos mulheres”, diz. No entanto, com o tempo tudo foi ao lugar. “Dizíamos ‘deixem-nos fazer, estamos aqui para fazer o mesmo que os outros’… E isso foi bem visto, começaram a compreender que nós também sabemos e também conseguimos”.

“Hoje é tudo absolutamente normal”, garante.