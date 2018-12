FC Porto descola na liderança do campeonato de andebol

O FC Porto isolou-se à condição na liderança do campeonato nacional de andebol, esta terça-feira.

Os dragões derrotaram o Arsenal por 53-26, em jogo antecipado da 19.ª jornada, no Dragão Caixa. A primeira parte, com um resultado parcial de 28-7, foi determinante para o desnivelamento do resultado.

Com isto, o FC Porto isola-se no primeiro lugar do campeonato, com 40 pontos. Mais três pontos que o Sporting, mas também mais um jogo.