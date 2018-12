Utentes da Transtejo prometem replicar protestos e suprimir barcos entre Seixal e Lisboa

A supressão de barcos na ligação fluvial entre o Seixal e Lisboa, que hoje se verificou, deve repetir-se na quarta-feira por falta de navios, afirmou a comissão de utentes, que prevê novos protestos.



Membros da Comissão de Utentes dos Transportes do Seixal (CUT) foram recebidos esta terça-feira pela presidente da Transtejo/Soflusa, Marina Ferreira, depois dos constrangimentos ocorridos durante a manhã , que levou muitos passageiros a reclamarem junto à sede da empresa, no Cais do Sodré.

"A Transtejo não tem solução, porque não tem navios", declarou no final do encontro António Freitas, da comissão de utentes. "Os navios estão avariados, têm de ir para reparação. Supostamente houve dois barcos que avariaram e pelos vistos tiraram alguns navios da carreira de Cacilhas para reforçar a carreira do Seixal. Sem ovos não se conseguem fazer omeletes."



Segundo António Freitas, o problema vai manter-se pelo menos na quarta-feira. "Estão à espera que um dos navios, que está na zona do Barreiro, seja reparado, porque meteu água e tinha outros problemas técnicos, e então estão à espera desse navio que possa chegar, ou não, ainda hoje", afirmou.

"Não há garantias", acrescentou, salientando que a administração está "a estudar a possibilidade de alugar um veículo a um armador que o tenha disponível".



Para António Freitas, a solução passa pela aquisição de barcos, porque os atuais "estão todos no limite", os cacilheiros já têm "cerca de 50 anos" e os "catamarans já têm uma idade bastante avançada".



"O Governo vem anunciar que rapidamente vamos ter passes sociais que vão fazer uma oferta de mobilidade aos utentes com aquilo que tem à disposição: meios velhos, barcos velhos e sem solução. Se os barcos não servem as necessidades das pessoas que hoje os usam, irão no futuro suprir as necessidades daqueles que vão largar a ponte 25 de Abril ou Vasco da Gama para voltarem para os transportes?", questionou.