João Félix espera AEK defensivo

João Félix está à espera de defrontar uma equipa do AEK com mentalidade defensiva. O médio do Benfica acredita que os campeões gregos terá o mesmo comportamento que tiveram em Atenas e vão "dar o controlo do jogo" à equipa portuguesa. Algo que agrada ao jovem jogador, que poderá ter oportunidade como titular.

João Félix lamenta que o Benfica já não tenha possibilidades de lutar pelo apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, mas sublinha que "é bom continuar na Liga Europa". "A competição ideal é a Liga dos Campeões, na Liga Europa vamos tentar ter a melhor prestação possível", acrescentou o jogador, em conferência de imprensa.

Mesmo se vencerem o AEK, os encarnados ficam dependentes dos resultados de outras equipas para saber se ficam com estatuto de cabeça-de-série no sorteio dos 16 avos-de-final da Liga Europa. Isso, no entanto, não preocupa os jogadores. João Félix esclarece que esse tipo de situações não lhe ocupa tempo e o adversário que o Benfica tiver pela frente na competição será para derrotar.

Antes de se concentrarem na Liga Europa, os benfiquistas fecham a participação com o AEK, esta quarta-feira, na Luz. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.