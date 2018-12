Tiago Fernandes "de coração aberto" para ter sucesso em Chaves

Tiago Fernandes não teme desafios e quer colocar um ponto final no mau momento de forma do Chaves. É esta a mensagem do novo técnico do clube flaviense nas suas primeiras declarações à imprensa, depois de orientar a sua primeira sessão de treino.

O jovem treinador de 37 anos deixou a equipa sub-23 do Sporting para assumir o comando do Chaves, depois do despedimento de Daniel Ramos, e mostrou-se satisfeito com as primeiras impressões em Trás-os-Montes:

"Fui bem recebido, boas primeiras impressões. Tive uma conversa séria e frontal com os jogadores, e também já estive a conhecer as instalações. Estou de coração aberto para mais este desafio, que quero corresponder com vitórias e alegrias".

O Chaves é atualmente último classificado da I Liga com apenas sete pontos somados e Tiago Fernandes não esconde a preocupação: "Ocupo uma posição que não é a mais confortável, mas acreditamos que podemos sair desta situação. O primeiro objetivo é tirar o clube de um lugar de despromoção e acreditamos que o clube nos dará todas as condições para tal".

Tiago Fernandes recusa, por agora, recorrer ao mercado de janeiro para reforçar o plantel: "Quem joga aqui tem sempre de estar motivado. Estamos atento a todos os jogadores, mas não estou preocupado com o mercado para já. Estou satisfeito com o plantel e quero-lhes dar o que precisam para renderem mais".

Porta aberta para FC Porto e Benfica

Apesar de ter passado os últimos sete anos no Sporting, Tiago Fernandes não negaria a possibilidade de treinar outro "grande" no futuro: "O Sporting já faz parte do passado, e estarei preparado para treinar o FC Porto, Benfica, Vitória de Guimarães ou qualquer outro clube. Mas não penso a longo prazo, o proximo jogo é com o Moreirense e é nisso que penso".

Tiago Fernandes assumiu a equipa principal do Sporting de forma interina após a saída de José Peseiro. O técnico venceu o Santa Clara e o Chaves para o campeonato e empatou frente ao Arsenal, em Inglaterra a contar para a Liga Europa. O primeiro desafio no Chaves será no sábado, às 15h00, frente ao Moreirense, no Estádio Municipal de Chaves.