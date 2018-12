PJ faz buscas nas Finanças, Ministério da Defesa e Cruz Vermelha

A Unidade Nacional de Combate à Corrupção está a realizar, esta terça-feira, buscas na sede da Inspeção-Geral das Finanças, no Ministério da Defesa e também na Cruz Vermelha Portuguesa, confirmou fonte do Ministério Público à Renascença.

A operação decorre no âmbito de uma investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) em que estão em causa suspeitas de quebra de segredo de funcionário por parte de elementos do Fisco.



As diligências são acompanhadas por um magistrado do Ministério Público.