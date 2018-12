Associação que trouxe o microcrédito para Portugal vai fechar

Continuam a chegar pedidos de microcrédito à Associação Nacional de Direito ao Crédito (ANDC), mas há vários meses que nenhum é aceite.

"Embora haja pessoas que continuam a ir bater à porta, dizemos que estamos em fase de restruturação e que neste momento não temos capacidade de tratar os projetos que temos em mãos, sem anunciar ainda o fecho. É verdade que já não estamos a aceitar projetos. Aqueles que temos em mãos vamos terminá-los até ao final do ano", afirma José Centeio, secretário-geral da associação há 19 anos.

A Renascença apurou que a associação perdeu o financiamento e a atual direção já anunciou que não vai renovar o mandato. Sem perspetivas de futuro, há meses que estão a ser rejeitadas novas candidaturas e já está em execução o despedimento coletivo, no qual está incluído José Centeio. No próximo ano a ANDC deixa de ter custos salariais.

A fechar a porta está António Baptista, o atual presidente, que já disse aos associados que não está disponível para liderar um novo mandato. Na última Assembleia Geral, no mês passado, não apareceu nenhuma lista aos órgãos sociais.

Um precipício criado pela perda do financiamento, que era garantido através do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). O presidente da associação acredita que as alternativas que o próprio IEFP oferece levaram a que retirasse os apoios ao microcrédito, sem entender que muitos vão ficar sem ferramentas.

Para António Baptista, "o apoio ao micro.empreendedorismo inclusivo tem que ser um apoio de entidades especializadas". "Nós estamos convencidos que, apesar dessa oferta diversificada, ainda há pessoas que não encaixam em nenhuma dessas soluções e que, com o terminus da operação da ANDC no terreno, irão certamente ficar sem solução", lamenta.



A Renascença questionou também o IEFP, de quem aguarda ainda por esclarecimentos.

A associação recebia por ano entre 2.000 a 2500 pessoas, das quais entre 170 a 200 pessoas concluíam o projeto com sucesso, ou seja, cerca de três por semana.

Na próxima sexta-feira a Associação Nacional de Direito ao Crédito faz 20 anos, mas este deverá ser o último aniversário. Para assinalar os 20 anos, a ANDC promove um debate no ISEG, em Lisboa, sobre o micro-empreendedorismo, a inclusão e as respostas no terreno.