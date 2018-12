Jonas e Fejsa não treinam na véspera do AEK

Jonas e Fejsa não treinaram, esta terça-feira, no Seixal, na última sessão de trabalho antes do jogo com o AEK, para a Liga dos Campeões. Com o Benfica já sem hipóteses de continuar em prova, Rui Vitória deverá poupar alguns jogadores que precisam de descanso e esse duo deverá ficar de reserva para o próximo jogo do campeonato, na Madeira, com o Marítimo.

Eduardo Salvio, lesionado há mais de um mês, também não esteve no relvado. Ebuehi é outro elemento aos cuidados da equipa médica.

O Benfica recebe o AEK de Atenas na quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt. O Benfica poderá entrar em campo com um onze inicial com várias alterações, dado que a partida frente ao AEK não terá qualquer objetivo desportivo: as águias já confirmaram o terceiro lugar e têm a descida à Liga Europa como garantida, pelo que resta apenas a discussão pelo elevado prémio monetário de jogo, de 2,7 milhões de euros.