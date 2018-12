Medidas anti-austeridade de Macron custam até 10 mil milhões de euros

As medidas económicas de emergência anunciadas esta segunda-feira pelo Presidente francês custam entre oito e dez mil milhões de euros.

O valor foi avançado esta segunda-feira à noite pelo secretário de Estado responsável pelo Orçamento, Olivier Dussopt, em declarações à estação BFM TV.

“Estamos no processo de afinar as medidas e de saber como as vamos financiar”, afirmou o secretário de Estado de Macron.



Depois de quatro semanas de protestos do movimento dos "coletes amarelos", o Presidente francês fez esta segunda-feira uma declaração ao país.

Emmanuel Macron admitiu culpas, condenou a violência nas manifestações e anunciou um conjunto de medidas de emergência económica.

Neste pacote anti-austeridade destaque para o aumento de 100 euros no salário mínimo, horas extraordinárias pagas livres de impostos e o cancelamento do aumento da taxa para a Segurança Social para pensionistas com reformas até 2.000 mil euros.