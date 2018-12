​Vale do Sousa quer uma nova linha férrea. Governo vai estudar

Cinco presidentes de câmara socialistas pediram esta segunda-feira o apoio do Governo no projeto de uma nova linha férrea no Vale do Sousa, para promover maior coesão territorial e económica com a Área Metropolitana do Porto.



Os autarcas socialistas de Valongo, Paredes, Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras consideram que uma nova ligação ferroviária numa das regiões mais industrializadas do país, como é o Vale do Sousa, só terá vantagens para a economia da região e para o bem-estar das populações, numa ótica de coesão territorial.

Os presidentes de câmara convidaram o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme d'Oliveira Martins, para apresentação de um estudo para a eventual construção de uma linha férrea com cerca de 36 quilómetros, ligando Valongo a Felgueiras, passando pelos concelhos de Paredes, Paços de Ferreira e Lousada.

Estima-se que uma ligação de comboio de Felgueiras ao Porto se faça em 55 minutos.

O presidente da Câmara de Paredes destacou a importância do projeto por permitir o acesso à rede ferroviária de zonas com grande dinâmica económica no concelho, como são Rebordosa e Lordelo. Acentuou ainda a necessidade de os futuros utilizadores da linha deverem ter acesso aos títulos de transporte da Área Metropolitana do Porto.

Já o presidente de Paços de Ferreira, Humberto Brito, falou do problema de mobilidade que se observa na região, destacou a importância do momento e apelou à união da região Norte na defesa do projeto, acentuando que se trata de um investimento relativamente pequeno, à escala nacional, se vier a ser apoiado por fundos comunitários.

José Manuel Ribeiro, de Valongo, referiu que aquele projeto de mobilidade das populações, como lhe chamou, vai promover a coesão territorial do território, promovendo uma melhor articulação entre a Área Metropolitana do Porto e o Vale do Sousa. Anotou que se trata de um investimento de "custo muito reduzido" se for comparado com as verbas que estão previstas para a ampliação do Metro do Porto.

Pedro Machado, de Lousada, lembrou que a região já teve uma linha férrea, há cerca de 150 anos, que ligava Entre-os-Rios à Lixa, e que os argumentos da época ainda hoje se mantêm atuais, nomeadamente a necessidade de coesão territorial. A construção da Linha do Vale do Sousa, como agora reclamam municípios, "será repor justiça na história", defendeu o edil.

"Com pouco investimento podemos dar um salto qualitativo", acrescentou.

O presidente da Câmara de Felgueiras, Nuno Fonseca, sublinhou a importância de Felgueiras poder estar ligado à rede ferroviária nacional, recordando que se trata de um concelho exportador. A maior proximidade às infraestruturas aeroportuárias do Porto e a possibilidade de acelerar a importância da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, do Politécnico do Porto, sediada do concelho, foram outras vantagens indicadas pelo autarca.

No final dos trabalhos, o secretário de Estado das Infraestruturas anunciou que o Plano Nacional de Investimentos PNI 2030 vai contemplar a realização de um estudo para uma nova linha férrea no Vale do Sousa.

"Posso aqui dizer, será devidamente aprofundado este projeto da linha do Vale do Sousa no decurso do PNI 2030, na componente dos estudos, em articulação com a Infraestruturas de Portugal e as câmaras municipais envolvidas no projeto", afirmou Guilherme d'Oliveira Martins.