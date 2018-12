Líder da Escócia lança desafio a Corbyn. "Podemos trabalhar juntos para travar o Brexit"

No Twitter, Sturgeon sugeriu que, "se o [Partido] Trabalhista, enquanto oposição oficial, apresentar uma moção de censura a este Governo incompetente amanhã, o Partido Nacionalista Escocês vai apoiá-lo e poderemos trabalhar juntos para travar o Brexit com um novo voto [em referendo]. Esta desordem não pode continuar - o que acha?"

A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, desafiou esta segunda-feira o líder do principal partido da oposição britânica, Jeremy Corbyn, a interpor uma moção de censura ao Governo de Theresa May, já de olhos postos num segundo referendo ao Brexit.

O tweet surgiu horas depois de fontes do Governo britânico terem avançado que Theresa May vai adiar a votação do acordo técnico de saída alcançado em Bruxelas, uma votação que estava inicialmente agendada para terça-feira.

Corbyn ainda não reagiu oficialmente à proposta de Sturgeon.

