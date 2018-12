Ronaldo: "Talvez Messi sinta a minha falta"

Cristiano Ronaldo acredita que Messi poderá sentir a sua falta em Espanha e incentiva o argentino a mudar-se para Itália.

Em entrevista a três jornais italianos, "Gazzetta Dello Sport", "Corriere Dello Sport" e "Tuttosport", o português não fugiu ao tema Messi, quando questionado se sentia falta da rivalidade com o argentino. "Talvez ele é que pode sentir a minha falta. Já joguei em Inglaterra, Espanha, Itália e na seleção enquanto ele continua em Espanha, ele é que pode precisar mais de mim", disse Ronaldo.

"Gostaria de o ver em Itália um dia, que aceite esse desafio. Mas ele está feliz em Espanha e eu respeito isso. É um jogador incrível, uma boa pessoa, mas não sinto falta dele", adicionou.

Juventus foi escolha certa

O internacional português fala em dúvida no momento em que trocou o Real Madrid pela Juventus, mas agora entende que tomou a decisão certa:



"Na altura, não sabia se a Juventus seria a melhor opção para mim, mas agora sei que foi 100% a escolha certa. Estou muito feliz aqui, a cidade é muito bonita. Claro que é tudo muito diferente de Madrid, mas gosto muito. Os adeptos são incríveis e o clube é excelente, muito bem organizado e com grandes jogadores".

Ronaldo revela que teve muitas propostas e explica o porquê de ter escolhido a "Vecchia Signora": "Tive tantas opções, mas nunca vou dizer quais. Mas logo pensei que a Juventus era um clube sólido, que tinha chegado a duas finais da Liga dos Campeões e com vários títulos seguidos em Itália".

"Também me lembrei de quando joguei em Itália, o ambiente dos estádios era perfeito para mim. E também a abordagem do presidente Agnelli. Todos estes detalhes fizeram a diferença. Na altura não sabia se era o melhor clube para mim, porque estive nove anos no Real Madrid, mas agora tenho 100% certeza que fiz a escolha certa", acrescentou.

Na última temporada, na caminhada para a conquista da Liga dos Campeões com o Real Madrid, Cristiano Ronaldo foi aplaudido em Turim depois de marcar um golo de pontapé de bicicleta à Juventus. Ronaldo trocou o Real Madrid pela Juventus a troco de 105 milhões de euros. Deste então, o português leva 11 golos em 19 partidas disputadas.