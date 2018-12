Maicon convoca centrais do FC Porto para a seleção do Brasil

Maicon não tem dúvidas sobre a qualidade dos centrais do FC Porto e considera que os seus compatriotas "têm nível" para jogar na seleção brasileira. Em entrevista ao jornal "O Jogo", o antigo defesa dos dragões diz ser "uma questão de oportunidade".

"Eles até já foram chamados pelo Tite, porque têm nível de seleção. O Brasil tem centrais muito bons, como o Marquinhos, o Thiago Silva, o Miranda, o Pablo, mas ficaria muito feliz se os visse [Felipe e Militão] representar o meu país e acredito que têm tudo para se afirmar", afirmou o central, agora no Galatasaray.

Maicon esteve um ano e meio com Militão no São Paulo e fala de "um belíssimo defesa, que está a evoluir muito e é bastante jovem ainda". O antigo central do FC Porto não terá oportunidade de reencontrar Militão, na terça-feira, no duelo da Liga dos Campeões, porque Sérgio Conceição deixou o brasileiro em casa para limpar cartões.

Maicon espera, de qualquer forma, e mesmo contando que o Porto já está qualificado, um jogo difícil. "Na Liga dos Campeões, independentemente da situação do adversário, não há jogos fáceis", resume.

O Galatasaray procura preservar o terceiro lugar, que dá acesso à Liga Europa. Os turcos têm quatro pontos, mais um do que o Lokomotiv de Moscovo, que é quarto classificado e joga com o Schalke, na última jornada do Grupo D. O Galatasaray-FC Porto joga-se esta terça-feira, às 17h55, em Istambul. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.