No campeonato de râguebi destaque para a derrota do líder Belenenses diante do CDUL. O Técnico joga este domingo e pode aproximar-se.

RÂGUEBI - 5ª Jornada

Agronomia 26-21 Direito

CDUL 25-13 Belenenses

Académica 26-14 Cascais

Técnico - CDUP (9 dez, às 15h30)





Classificação

1- Belenenses 15 pontos

2- Técnico 14

3- Agronomia 14

4- Direito 13

5- CDUL 12

6- CDUP 10

7- Académica 5

8- Cascais 1