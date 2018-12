Rui Vitória. “Vitória justa"

O treinador do Benfica considera que foi uma “vitória justa” no estádio do Bonfim. “Podíamos ter feito o 2-0 e 3-0”.

Em declarações à Sporttv, Rui Vitória lembra, no entanto, que “se não fosse a determinação e união da equipa seria mais difícil levar pontos”.

“O Vitória é uma das equipas mais duras do campeonato. É uma equipa que pára com faltas a transição oposta e tínhamos de ser incisivos”, acrescenta.

O técnico encarnado considera que “o adversário bate-se muito bem e se continuar com esta postura vai com certeza roubar muitos pontos a muitas equipas”.

O ciclo de jogos neste mês de dezembro é intenso, mas Rui Vitória insiste que “todos os jogos são importantes”.

O Benfica venceu 1-0 o Vitória, com golo de Jonas, e alcançou o terceiro triunfo consecutivo.