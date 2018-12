Costa defende que só uma Europa unida pode responder aos medos dos cidadãos

O secretário-geral do PS considera que só com unidade europeia e não com regresso às fronteiras nacionais será possível responder aos medos dos cidadãos e antecipou que as eleições europeias "serão as mais exigentes de sempre".

A defesa de uma integração europeia com base nos valores da democracia, da tolerância, do modelo social europeu e do comércio livre regulado foi o ponto essencial do discurso de cerca de 30 minutos de António Costa no encerramento do Congresso do Partido Socialista Europeu (PSE), em Lisboa.

"Sabemos que há razões para os cidadãos terem medo relativamente àquilo que os cerca e que se lhes apresenta no futuro, mas a resposta ao medo não é fechamos as fronteiras, expulsarmos os estrangeiros, desconfiar do outro e sair da União Europeia. A resposta ao medo é termos uma União Europeia social-democrata, com os nossos valores, porque respondem às necessidades dos nossos cidadãos", contrapôs.

Na sua intervenção, o primeiro-ministro português assumiu que as próximas eleições europeias "serão provavelmente as mais exigentes de sempre para os socialistas".

"Temos de recordar os valores dos nossos pais fundadores, aqueles que reergueram uma Europa antes destruída pela guerra e sonharam a União Europeia como um passo essencial para a paz", disse.