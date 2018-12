Se Brexit for chumbado “tudo pode acontecer” diz ministra do Trabalho

A ministra britânica do Trabalho afirma que o plano do Brexit, que foi apresentado pela primeira-ministra Theresa May, é o melhor para o país.

“O melhor plano que temos é o que a primeira-ministra propôs. Só existe um plano”, afirmou, em entrevista à BBC.

A ministra Amber Rudd admite que, se o Parlamento não aprovar esse acordo do Brexit, na terça-feira, tudo pode acontecer, incluindo um voto popular ou a solução “Noruega Plus”, que passa por um modelo em que o país entra para a Associação Europeia de Livre Comércio, que dá acesso ao Espaço Económico Europeu, dos países comunitários.

“Qualquer uma destas coisas pode acontecer”, avisa Rudd.

É a primeira responsável do governo a admitir este plano B.

Rudd diz ainda que acredita que Theresa May não se demita, mesmo que o acordo seja recusado.