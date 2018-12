Jorge Mendes: "É totalmente falso que Mourinho esteja de saída do Manchester United"

Jorge Mendes, representante de José Mourinho, negou que o técnico português esteja de saída do Manchester United.

Em declarações à Lusa, Jorge Mendes comentou os rumores que associam o técnico português à saída dos "red devils":

"Persistem os rumores acerca do abandono de José Mourinho do Manchester United. É totalmente falso. José Mourinho está muito feliz no clube e o clube está muito feliz com ele".

Mourinho atravessa um período difícil no clube, com diversos conflitos com jogadores-chave do plantel e maus resultados desportivos. Atualmente, o Manchester United é 8º classificado da Premier League, a 18 pontos do líder e rival Manchester City.

Jorge Mendes recordou que Mourinho tem contrato até 2020, com a opção de extensão até 2021:

"O José Mourinho tem um contrato de longo prazo com o clube e está totalmente comprometido em ajudar a construir um projeto sólido e vencedor para o Manchester United".