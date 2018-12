"Desde que a greve começou não foi possível operar uma única criança no Santa Maria"

Entre as cirurgias abrangidas pelos serviços mínimos estão as do foro oncológico.

No total, a greve dos enfermeiros já obrigou, no Hospital de Santa Maria, ao adiamento “de sensivelmente 500 cirurgias programadas”.

“Desde que esta greve começou, desde o passado dia 22 de novembro, não foi possível operar uma única criança no Hospital de Santa Maria na cirurgia pediátrica, o que é preocupante por um lado e dramático por outro”, afirma Carlos Martins, presidente do Centro Hospitalar Lisboa Norte.

Antes de a greve começar, o Centro Hospitalar Lisboa Norte “fizemos o nosso planeamento no pior cenário possível”, tendo equacionado três soluções.

“Uma, fazer reprogramação dentro do possível; segunda opção, recorrermos a instituições de proximidade do Serviço Nacional de Saúde – o que temos feito, mas também nunca esquecendo que o nosso hospital é altamente diferenciado, ou seja, não podemos recorrer a qualquer instituição, porque teremos de recorrer em primeira linha a instituições de perfil idêntico ao nosso”, explica o presidente daquele centro hospitalar.

Neste “plano B”, a ideia é “recorrer ao serviço público e procurar reagendar com a colaboração dos nossos colegas” de hospitais que não estão a ser afetados como o Santa Maria, como é o caso de São José.

“Plano C: no limite, as nossas equipas saem do hospital. As equipas cirúrgicas vão operar onde tivermos blocos disponíveis. Levamos os doentes, levamos a equipa e operamos. Ou recorremos ao setor privados e ao setor social”, acrescenta Carlos Martins, sublinhando que, nestes casos, haverá sempre a ponderação “do razoável em termos de risco para a qualidade de vida dos doentes”.

Como o Centro Hospitalar Lisboa Norte, também os hospitais de “São João, Santo António e Coimbra” estão a ser afetados negativamente pela greve dos enfermeiros, que começou há 16 dias.

Na entrevista à Manhã da Renascença, Carlos Martins afirma que todos os dias fala com o Ministério da Saúde para, “com toda a transparência”, reportar “o impacto desta greve”.

“Os números falam por si. Quando lhe digo que não conseguimos operar uma única criança nesta grande instituição fim de linha do país e de referência para a diáspora portuguesa, desde o dia 22 de novembro, acho que não preciso dizer mais nada”, remata.