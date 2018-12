Greve de 24 horas. Suprimidos todos os comboios de longo curso e regionais

A greve de 24 horas dos trabalhadores ferroviários, que se iniciou à meia-noite desta sexta-feira, já está a causar constrangimentos. Apenas se realizaram 58 ligações urbanas em Lisboa e 31 no Porto.

Fonte da Comboios de Portugal (CP) avança à Renascença que os comboios de longo curso e regionais foram todos suprimidos.

Para esta paralisação não foram decretados serviços mínimos ou transportes alternativos.

A CP diz que permitirá o reembolso no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos, para os passageiros já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional, Regional e Celta. “Estes pedidos devem ser apresentados nas bilheteiras ou no formulário de contactos, até 10 dias após terminada a greve”, detalha a transportadora.

Os trabalhadores da CP, Infraestruturas de Portugal e da EMEF - a Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário - exigem a aplicação dos acordos assinados com o Governo, como explica José Manuel Oliveira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS).

“Com esta greve, mais uma vez, estamos a dizer que o Governo tem de respeitar os acordos que firmou com os sindicatos destas três empresas e dar orientações para que as associações se sentem à mesa na negociação e concretizem os acordos, que estavam balizados com datas para estarem concluídos ou em vigor”, afirma o sindicalista.

“Por exemplo, na CP foi aprovado um processo de negociação ao longo do ano, para entrar em vigor no dia 1 de outubro deste ano e até ao momento não houve nenhuma reunião concreta para discutir matéria”, diz José Manuel Oliveira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações.

O Governo considera inadequado o facto de não terem sido decretados serviços mínimos. O Ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, mostrou-se, ontem, surpreendido com a decisão do tribunal arbitral.

A CP e a Fertagus alertam para "fortes perturbações" durante o dia.