Falha técnica deu origem à queda do helicóptero do Leicester

Uma falha mecânica deu origem à queda do helicóptero do Leicester City que vitimou cinco pessoas, entre as quais o dono do clube, Vichai Srivaddhanaprabha.

Um primeiro relatório do organismo responsável pela investigação dá conta de uma avaria técnica dos pedais do piloto no sistema do rotor de cauda do helicóptero, que levou à perda de controlo.

A Sky Sports avança que a investigação continua a decorrer.

O helicóptero do Leicester caiu no dia 27 de outubro, após uma partida entre a equipa de Adrien Silva e Ricardo Pereira e o West Ham. Como já era habitual, o dono do clube abandonava o recinto de helicóptero, que levantava voo do relvado do King Power Stadium.