Encontrados dois dos sete fuzileiros desaparecidos após colisão de aviões

Foram encontrados dois fuzileiros navais após a colisão de aviões, que caíram junto à costa do Japão no início do dia desta quinta-feira. Segundo as autoridades, continuam desaparecidos cinco militares.

O incidente envolveu um avião de transporte KC-130 e um caça F/A 18 Hornet, avança fonte oficial. Ao que tudo indica, os aparelhos colideram em pleno ar.



Os aviões estariam a fazer exercícios de treino quando a queda ocorreu, a 321 quilómetros da costa japonesa.