Manchester United e Arsenal empatam na estreia a titular de Dalot

Manchester United e Arsenal empataram a duas bolas, esta quarta-feira, em partida a contar para a 15ª jornada da Premier League.

Os "gunners" adiantaram-se no marcador aos 26 minutos, por Mustafi, num lance onde o guarda-redes De Gea fica muito mal na figura. Martial reagiu e empatou, pouco depois, num lance onde Ander Herrera estaria em fora-de-jogo.

No segundo tempo, o Arsenal voltou a saltar para a frente, com um golo de Lacazzette, depois de erro infantil de Marcos Rojo. A vantagem do clube londrino não durou mais de um minutos. Lingard empatou no reatar da partida, depois de desconcentração da defesa dos "gunners".

Diogo Dalot estreou-se a titular na Premier League e fez os 90 minutos da partida.

Com este resultado, o Arsenal pede o lugar no "top-4" e cai para o quinto posto, com 31 pontos. Já o Manchester United volta a ver mais distante os lugares cimeiros. Os "red devils" seguem em 8º lugar, com 23 pontos, a 18 do líder e rival Manchester City.

Outros resultados:

Tottenham 3-1 Southampton