“Tudo deve e será feito” para resolver crise nas prisões, diz Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acredita que “tudo deve e será feito” para resolver os problemas nas prisões portuguesas.



Depois do motim no Estabelecimento Prisional de Lisboa e do protesto na cadeia de Custóias, o chefe de Estado diz que está a acompanhar “a situação em contacto com o Governo, a ministra da Justiça e o primeiro-ministro”.

“Estou convicto de que tudo deve e será feito para enfrentar a situação em causa e garantir o que desejamos no Estado de direito, que o sistema prisional seja exemplo de funcionamento

à medida desse Estado de direito”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República falava aos jornalistas à margem da sessão de encerramento da Conferência Comemorativa do X Aniversário do Conselho de Prevenção da Corrupção “A integridade na Gestão Pública”, na Fundação Champalimaud, em Lisboa.

As revoltas no Estabelecimento Prisional de Lisboa e na cadeia de Custóias, no Porto, acontecem numa altura em que os guardas prisionais estão em protesto.

Na terça-feira, os guardas terminaram uma greve de quatro dias e vão começar uma nova paralisação na quinta-feira.