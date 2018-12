Benfica 2-0 P. Ferreira

Falta um pontinho assim...

05 dez, 2018 - 19:10

Encarnados ganharam na segunda jornada da Taça da Liga com golos de Seferovic e João Félix. O Benfica está a um ponto de garantir lugar na final four da prova. Recorde os melhores momentos do jogo em rr.sapo.pt.