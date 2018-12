"Rui Vitória continua a ser o homem certo no lugar certo"

Foi responsável pela contratação do atual técnico do Benfica para o Paços, no verão de 2010. "Grande amigo" de Rui Vitória lança, em Bola Branca, o reencontro do treinador com os nortenhos, em compromisso da Taça da Liga.

O responsável pela contratação de Rui Vitória para o comando técnico do Paços de Ferreira, no verão de 2010, acredita que o treinador do Benfica "continua a ser o homem certo no lugar certo", apesar do momento delicado que atravessou, na última semana, chegando mesmo a estar despedido mas acabando por ser "resgatado" por Luís Filipe Vieira, após uma noite bem dormida. Carlos Barbosa, em entrevista a Bola Branca, admite que "as coisas não têm corrido bem" ao "grande amigo" Rui Vitória. Ainda assim, a confiança do presidente dos encarnados e a consciência própria do treinador sobre as suas qualidades guiarão certamente a águia a bom porto. "De certeza que vai conseguir alcançar os objetivos do Benfica. O Rui Vitória trabalha bem, é uma pessoa séria e honesta. Penso que continua a ser o homem certo no lugar certo. As mudanças a meio de uma época nunca trazem benefícios a nenhuma equipa. O Rui Vitória iniciou um projeto há três anos, foi bem sucedido e vai na quarta época. Apesar de as coisas não estarem a correr bem, toda a gente acredita no processo de trabalho e nas melhorias que a equipa possa ter. Por isso, acredito que ele irá levar de vencida mais esta etapa", crê o ex-presidente dos "castores", no dia em que Rui Vitória reencontra o Paços de Ferreira, em compromisso importante para a Taça da Liga.

De um coração que não está "dividido" ao dilema lançado por Bola Branca Sublinhada a amizade com Rui Vitória, Bola Branca lançou um desafio, em forma de dilema, a Carlos Barbosa: a vitória do Paços na Luz - complicando a vida do Benfica na Taça da Liga - ou a continuidade do treinador nos encarnados? "(Risos) É um jogo. Nada é impossível, tudo pode acontecer. Como pacense, gostaria que o Paços de Ferreira vencesse. E, com certeza, não estará em causa a continuidade do Rui Vitória, caso o Paços vença", responde.

"Na verdade", prossegue, "não é uma questão de deixar o coração dividido". "Sou, acima de tudo, pelo Paços de Ferreira. O Rui Vitória é um grande amigo e o Benfica é um adversário que já estamos habituados a defrontar", salienta.

Esta quarta-feira, o técnico dos castores, Vítor Oliveira, vai rodar o plantel na Taça da Liga. Líder da Segunda Liga e com o objetivo de regressar ao convívio com os "grandes" do futebol português, o Paços está obrigado a fazer cedências. "Concordo plenamente com as palavras do Vítor Oliveira", afirma Carlos Barbosa, recordando que, durante na sua presidência, o emblema do Vale do Sousa alcançou uma final da Taça da Liga. Era Rui Vitória o treinador do Paços e Jorge Jesus comandava o Benfica. Em 2010/11, os lisboetas triunfaram por 2-1.