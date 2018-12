Benfica reage ao castigo de Sérgio Conceição. "Campeonato sujo com dualidade de critérios"

O Benfica já reagiu à multa de Sérgio Conceição, na sucessão da expulsão no final do dérbi entre FC Porto e Boavista, e fala em "campeonato sujo" e "descrédito total".

Numa publicação na conta do Twitter oficial da comunicação do Benfica, as águias deixaram grandes críticas à decisão:

"Campeonato sujo com total dualidade de critérios dentro e fora de campo num regresso a um passado de triste memória. É o descrédito total".

Sérgio Conceição foi expulso depois do golo de Hernâni que deu a vitória ao FC Porto frente ao Boavista. O técnico azul e branco escapou a uma eventual suspensão e foi multado em 765 euros. Deste modo, Conceição poderá estar no banco na próxima partida frente ao Portimonense.

De acordo com o comunicado do Conselho de Disciplina, "o agente foi considerado expulso porque, após a obtenção de golo da sua equipa, dirigiu-se ao banco da equipa visitada, festejou o golo de forma efusiva" e gritou palavras impróprias.