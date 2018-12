​David Attenborough. Alterações climáticas são a “maior ameaça” em “milhares de anos”​

As alterações climáticas são a “maior ameaça” à Humanidade em “milhares de anos”, alertou esta segunda-feira o naturalista britânico sir David Attenborough.



Se o aquecimento do planeta Terra não for travado, isso significará o colapso de civilizações e a extinção “da maior parte do mundo natural”, declarou na Cimeira sobre o Clima (COP24), organizada pela ONU, que decorre em Katowice, na Polónia.

As gerações mais velhas “estragaram o nosso planeta” e desiludiram os mais jovens, que estão “zangados” com essa herança e querem reverte-la, afirma David Attenborough.