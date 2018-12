Oficial. Modric arrecada Bola de Ouro e faz história

Luka Modric é o vencedor da Bola de Ouro. A revista France Football confirmou, ao princípio da noite desta segunda-feira, aquilo que vários órgãos de comunicação social foram adiantando, nos últimos dias.



Modric bateu a concorrência de peso do português Cristiano Ronaldo (Juventus) e do argentino Lionel Messi (Barcelona), posicionados no segundo e quinto posto da hierarquia da referida publicação. Antoine Griezmann ocupou a terceira posição, seguido de Kylian Mbappé, que ocupou o quarto posto.

Ora, precisamente pelo cenário previamente anunciado de que a Bola de Ouro seria atribuída a Modric, nem o CR7 nem Messi marcaram presença na gala da France Football, realizada em Paris, França.

Para o médio internacional croata do Real Madrid, de 33 anos, faz-se história: já havia sido distinguido como o "The Best" de 2018 para a FIFA, em finais de setembro, fazendo o pleno dos principais galardões, visto ter sido eleito o melhor jogador do ano por parte da UEFA. Nunca tal tinha ocorrido.

Vice-campeão mundial ao serviço da Croácia, que perdeu a final do Mundial 2018 para a França, Modric assumiu-se como peça-chave na conquista da 13ª Liga dos Campeões por parte do Real Madrid e a terceira consecutiva.

O "10" representa os "merengues" desde o verão de 2012, transferindo-se do Tottenham para o Santiago Bernabéu. Na seleção croata, contabiliza 14 golos em 118 internacionalizações.