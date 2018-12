FC Porto

Conceição e a expulsão no dérbi: "Futebol é emoção, não estava na missa"

03 dez, 2018 - 15:24

Técnico dos dragões foi expulso na sucessão dos festejos no golo de Hernâni aos 95 minutos, que deu a vitória ao FC Porto frente ao Boavista, no Estádio do Bessa.