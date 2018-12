Assembleia-geral do Sporting teve momentos conturbados

A primeira assembleia-geral do Sporting do mandato de Frederico Varandas teve alguns momentos de agitação. Há dois pontos na ordem de trabalho.

Um grupo de sócios apoiantes de Bruno de Carvalho, incluindo o pai e a irmã do ex-presidente, criou um pequeno foco de tensão na reunião magna do clube. O discurso de Frederico Varandas e do presidente da assembleia-geral, Rogério Alves, foram interrompidos por apupos.

Em cima da mesa estão dois pontos na ordem de trabalho: análise e votação do orçamento do Sporting para esta época desportiva, que apresenta lucro de 60 mil euros, mas também a discussão e votação do relatório e contas da época transata com um resultado líquido positivo na ordem dos dois milhões de euros.

Ao todo estão cerca de 300 associados na assembleia-geral, mas ainda não houve votação.