20 milhões de lucro. Segundo melhor resultado de sempre na Benfica SAD

A SAD do Benfica registou um lucro de 20,6 milhões de euros na temporada desportiva de 2017/18.

Apesar da modesta prestação desportiva, com o falhanço dos principais objetivos - campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga dos Campeões, prova na qual os encarnados "caíram" logo na fase de grupos, sem qualquer triunfo - este é o segundo melhor resultado líquido na história da sociedade que gere o futebol encarnado.

Mas mais: 2017/18 representou, ao nível das receitas, o terceiro melhor exercício da Benfica SAD, que fechou o ano com 205,786 milhões de euros nesse aspeto particular.

Ainda assim, os mais de 20 milhões de euros de lucro representam um decréscimo, face ao período homólogo, de mais de 50%. A quebra deve-se, em grande parte, à fraca campanha desportiva na Champions mas também à diminuição de rendimentos com transações de jogadores, que passaram de 123 milhões de euros em 2016/17 para 77,7 milhões de euros em 2017/18.

Passivo continua a baixar

A SAD do Benfica continua, por outro lado, a trilhar o caminho da necessária redução do passivo.

No exercício de 2017/18, o passivo passou para baixo do limiar dos 400 milhões de euros (398,3 milhões), com uma redução na ordem dos 40,1 milhões de euros.

Serão estes, em traços gerais, os números apresentados aos acionistas pela sociedade presidida por Luís Filipe Vieira, numa assembleia-geral que está marcada para esta sexta-feira.