Treinador do Montalegre confia que receberá o Benfica em casa

O treinador do Montalegre, José Viage, está confiante de que a equipa do Campeonato de Portugal conseguirá assegurar as condições necessárias para receber o Benfica no seu estádio, no jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal.

O sorteio da Taça ditou que o Montalegre defrontará os encarnados nos "oitavos". Em declarações a Bola Branca, José Viage assume que tem a "esperança" de que o Montalegre receberá o Benfica. O treinador assegura, até, que tem garantias da Câmara Municipal de Montalegre.

"A autarquia tudo vai fazer para que o jogo se realize aqui. Temos a garantia do presidente da Câmara e do vice-presidente que caso saísse um clube grande iriam arranjar condições para que o jogo se realizasse aqui, porque tem muito mais piada jogarmos aqui em Montalegre, na nossa vila, do que transportar a equipa para outra cidade que não é nossa. Preferia jogar em Montalegre do que ir ao Estádio da Luz. Tenho esperança que o jogo seja realizado em Montalegre", sublinha.

Viage aprova continuidade de Vitória



Este dia do sorteio "é um dia histórico" e o "mais feliz" da carreira de José Viage. "O Montalegre nunca tinha recebido nenhum clube da I Liga, muito menos um dos grandes. É um momento único. Estamos eufóricos. Isto foi um presente enorme para nós. Somos um clube humilde. Há muito tempo desejávamos que isso acontecesse", assume o técnico.

José Viage assume que é "simpatizante e sócio" do Benfica, pelo que receber as águias "é mais saboroso". Aproveitando esse facto, o treinador do Montalegre opina sobre o volte-face no futuro de Rui Vitória como técnico encarnado: "É melhor assim. Eu mesmo, como benfiquista, acho que o Rui Vitória deve ficar, porque fez um belíssimo trabalho e acho que o Luís Filipe Vieira fez muito bem em continuar com o Rui Vitória."

Encontro a 18, 19 ou 20 de dezembro, possivelmente em Montalegre.