Ferro Rodrigues chama partidos para debater falsas presenças e viagens dos deputados

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, vai chamar todos os partidos para debater casos polémicos a envolver vários deputados, nomeadamente as falsas presenças de membros da bancada do PSD, como José Silvano, e as deslocações dos deputados.

Este último envolve deputados que declararam residência residência nas regiões autónomas para terem direito a uma duplicação de subsídios: ajudas de custo dadas pelo Parlamento com o critério do preço médio de uma viagem semanal (500 euros) e o direito de reembolso a que todos os cidadãos residentes nas ilhas têm de uma parte do custo da viagem.

Para ouvir todos os partidos sobre estes assuntos, Ferro Rodrigues convocou uma conferência de líderes extraordinária para a próxima quarta-feira, 5 de dezembro.

A notícia está a ser avançada pelo "Jornal de Notícias" esta quinta-feira, dia em que o Parlamento concluiu as votações do Orçamento do Estado para 2019 na especialidade.

Esta é a primeira vez que o presidente da AR toma uma atitude em relação às duas grandes polémicas que envolveram deputados este ano.