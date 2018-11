Nascidos no ano 2000 podem ganhar passe gratuito para visitar a Europa

Os jovens de 18 anos podem candidatar-se, a partir de hoje, um passe gratuito para viajar pela Europa, durante um mês.

O passe gratuito faz parte da segunda edição da iniciativa da Comissão Europeia da DiscoverEU, descobrir a União Europeia em português.



“A primeira condição é ter 18 anos, ter nascido no ano de 2000”, explica à Renascença Luís Alves, responsável pela gestão do programa da Agência Erasmus+ Juventude em Ação, em Portugal.

A viagem não se esgota apenas à opção de viajar de comboio, mas é, essencialmente, feita por este meio de transporte. A ideia é permitir aos jovens #conhecer a Europa através desta viagem”. As inscrições estão abertas até ao dia 11 de dezembro e a candidatura pode ser feita de forma isolada ou em grupo, no máximo, até cinco pessoas.

O que é preciso fazer para ter acesso a um destes passes gratuitos?

Cumprida a primeira condição da iniciativa - ter nascido no ano 200 - o passo seguinte é fazer a inscrição no Portal Europeu da Juventude e responder a “um pequeno quiz”. Os jovens “têm de responder a cinco perguntas sobre o projeto europeu, a União Europeia e o ano europeu o património cultural”, esclarece Luís Alves.

Há 12 mil vagas na Europa. Em Portugal, quantos jovens podem ganhar a viagem?

Na segunda edição da iniciativa “descobrir a Europa”, há 550 vagas para os jovens portugueses. O responsável pelo projeto prevê que, até 2027, 30 mil jovens portugueses tenham passado pela experiência e mais de milhão e meio, a nível europeu.

Quanto ao número de jovens que podem ganhar o passe gratuito, o número “vai depender do número das inscrições, em cada um dos países”.

“Acertei no Quiz. E agora?”. Como é que os jovens podem concretizar a viagem?

As viagens podem ser marcadas entre o 15 de abril e 31 de outubro. Os jovens podem candidatar-se “isoladamente, propor-se a viajar sozinhos, mas também podem candidatar-se em conjunto com outros jovens, com um grupo até cinco pessoas”, recorda Luís Alves.

Com data marcada, a viagem pode ser realizada de duas formas diferentes: uma viagem “em que está tudo marcado e, portanto, é mais previsível, está tudo reservado” ou na aventura, “em que o jovem apenas decide quando é que começa a viajar e, a partir desse momento tem 30 dias para o fazer, para cumprir essa aventura. Não havendo limite de países a visitar”.